Stefanel dichiara stato di crisi: 244 esuberi

L’azienda Stefanel, in una lettera inviata ieri a sindacati, ministero del Lavoro e diverse Regioni, ha comunicato che «rispetto ai 253 lavoratori della società in forza, emerge un esubero di 244 unità». La società, con sede a Ponte di Piave (Treviso) ha anche precisato che le persone in esubero «potranno utilmente essere reimpiegate al termine del programma aziendale». Con tale comunicazione, Stefanel dichiara lo stato di crisi, per accedere alla cassa integrazione straordinaria per 12 mesi.

Come riporta Gianni Favero sul Corriere del Veneto di oggi, 105 dei 244 lavoratori in oggetto sono in Veneto, nel quartier generale a Ponte di Piave e nei punti vendita di Cortina d’Ampezzo, Treviso, Venezia, Montecchio Maggiore, Verona e Sona (Vr). «L’azienda – si legge ancora nella lettera – si impegna a considerare la possibilità di effettuare la rotazione del personale ove le condizioni organizzative lo permettano in relazione alle esigenze di servizio verso i clienti».

