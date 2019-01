Stipendi commissari Ue, ecco quanto prendono Juncker&Co

Condividi

«L’Europa da cambiare al più presto concede assurdi privilegi ai politici, mentre ai cittadini impone sacrifici nel nome dei vincoli di bilancio». Inizia così l’articolo pubblicato su ilblogdellestelle.it dove vengono pubblicati gli stipendi dei commissari europei definiti «uno schiaffo agli oltre 100 milioni di poveri di tutta l’Unione europea». Secondo quanto dichiarato dai 5Stelle, il presidente della Commissione Juncker percepisce 27.436,90 euro al mese. L’alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini 25.845,35, i i vicepresidenti 24.852,26 euro al mese, mentre tutti gli altri Commissari 22.852,26 euro al mese.

«A queste esorbitanti cifre – continua l’articolo – vanno aggiunte alcune indennità variabili, come l’indennità di residenza, di espatrio e dei figli. I Commissari hanno inoltre a disposizione 1.500 euro al mese per le spese di rappresentanza». Calcolatrice alla mano, in totale nel 2019 i contribuenti spenderanno per mantenere il collegio del Commissari una cifra pari a 12,6 milioni di euro. Infine nel 2019 sono stati messi a bilancio anche 682.000 euro previsti per le indennità transitorie, ovvero una sorta di sussidio che i Commissari ricevono alla fine del loro mandato per una durata di due anni. (a.mat.)

