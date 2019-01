«Tav, Lega va in piazza ma a Roma evita l’argomento»

Condividi

«La Conferenza dei capigruppo del Senato non ha calendarizzato il voto sulla mozione a favore della Tav presentata dal Partito Democratico». Lo denuncia in una nota la senatrice Pd Daniela Sbrollini (in foto). «I ministri di Lega e 5 stelle sono bravi solo a parlare e a fare propaganda. Sfuggono di fronte al problema. La Lega va in piazza a chiedere la Tav e in Parlamento si rifiuta di affrontare la questione. 60 milioni di Italiani vengono presi in giro. Gabbati gli imprenditori. Traditi i suoi elettori».

«Quando c’è da decidere le cose che vuole, aggiunge la senatrice, il segretario della Lega Salvini «calpesta le prerogative dei colleghi (vedi Toninelli con i porti) e sopravanza anche il Primo Ministro. Perché sulla Tav non tiene la linea? Perché in piazza chiede una cosa e in Parlamento evita l’argomento? Se è vero che questa opera serve al nostro Paese, alle nostre aziende che esportano, all’economia di tutto il Nord, ai porti di Adriatico e Tirreno, perché questo continuo rinvio? Un Governo che non decide non serve a niente. Se ne vada a casa». (r.a.)