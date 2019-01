«Tav, santuario Peschiera (Vr) circondato da cantieri»

Condividi

Linkedin email

«Saremo circondati dai lavori e temiamo di rimanere isolati». Il grido d’allarme arriva da padre Giovanni Di Maria, rettore del santuario della Madonna del Frassino di Peschiera del Garda, preoccupato per i lavori di realizzazione della Tav Brescia-Verona. «Siamo preoccupati per come la viabilità di cantiere e i cantieri incideranno sull’area e sulla nostra possibilità di accogliere i tanti fedeli e pellegrini, circa 400 mila, che ci raggiungono ogni anno», dichiara intervistato da Katia Ferraro su L’Arena di oggi.

La Tav sorgerà a sud dell’autostrada A4, a circa 100 metri in linea d’aria dal santuario. Per tale ragione, lunedì scorso padre Di Maria ha sottoscritto una lettera assieme all’avvocato Fausto Scappini, legale del coordinamento No Tav Brescia-Verona, inviata tra gli altri alla Soprintendenza, ai ministri per i Beni culturali, dell’Ambiente e delle Infrastrutture), al governatore Luca Zaia, a Rete ferroviaria italiana, Italferr, Cipe, Arpav, e Cepav Due, general contractor dell’opera. Tra i timori, quello di eventuali cedimenti del terreno: un «grave rischio per la stabilità del santuario». Se le osservazioni non dovessero essere accolte, i frati sono pronti a impugnare al Tar del Lazio il progetto esecutivo.