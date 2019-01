Usa, Trump spinge su nuovi armamenti spaziali

Condividi

Linkedin email

Il presidente Usa Donald Trump illustrerà oggi la nuova strategia di difesa antimissile, destinata a rispondere alle minacce rappresentate dai nuovi armamenti di Russia e Cina, ma anche dell’Iran e della Corea del Nord. Il presidente è atteso al Pentagono, insieme al vicepresidente Mike Pence e al consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. Il presidente illustrerà il documento di analisi richiesto nel 2017, e nel quale – stando alla Cnn – si parla di nuovi progetti in grado di tutelare gli Stati Uniti, in particolare dai missili ipersonici e Cruise di Mosca e Pechino, praticamente non intercettabili una volta lanciati.

Per seguirne i movimenti si progetta di ricorrere a sensori speciali, ammodernando tecnologie già utilizzate nello spazio. Il Pentagono si riserva inoltre di avviare uno studio su una nuova tecnologia antimissile – intercettori o laser – presente permanentemente in orbita. Per l’amministrazione americana si tratta della prima analisi di Difesa da quella voluta da Barack Obama nel 2010 e si è resa necessaria – secondo fonti dell’amministrazione citate dalla Cnn – «per far fronte ai grossi cambiamenti che si sono verificati sul piano delle potenziali minacce». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. JStone / Shutterstock)