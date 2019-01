Veneto, dal 2008 natalità a picco: nascono sempre meno bambini

Condividi

Linkedin email

E’ il nono anno consecutivo che in Veneto si registra un calo costante delle nascite. Nel 2017 sono 36.596, il 25% in meno rispetto al 2008. Inoltre per la prima volta i nuovi nati sono in meno rispetto agli anziani: in Veneto gli 80enni sono 38.681, oltre 2mila in più dei nati nel 2017. Lo riporta il Bollettino socio-economico del Veneto – I principali dati congiunturali,il periodico trimestrale realizzato dall’Ufficio di Statistica della Regione che analizza gli indicatori di congiuntura maggiormente rappresentativi della situazione veneta. La fase di declino della natalità iniziata durante la crisi del 2008 non sembra arrestarsi. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)