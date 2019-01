Venezia, baby gang di nuovo in azione: 16enne picchiato per 60 euro

Condividi

Dopo l’episodio di violenza accaduto domenica sera a pochi passi da Rialto (clicca qui per leggere), la baby gang che sta colpendo sempre più frequentemente a Venezia entra ancora in azione. Questa volta la vittima è un 16enne, preso a calci e pugni per 60 euro ai giardini della Marinaressa, in riva sette martiri. Il giovane stava trascorrendo un pomeriggio con degli amici, una quindicina di ragazzi tutti minorenni, quando uno di loro, dopo aver notato che nel portafogli aveva del denaro, l’ha portato in disparte con una scusa. Qui ha cominciato a picchiarlo, scaraventandolo a terra. A quel punto gli altri del gruppo si sono uniti al violento scagliandosi contro la vittima.

La furia della baby-gang si è fermata solo quando un residente, accortosi della scena, ha iniziato a sbraitare contro di loro da una finestra tanto da farli scappare. Il 16enne è stato accompagnato all’ospedale San Giovanni e Paolo dov’è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. L’aggressore, coetaneo della vittima, è stato denunciato per tentata rapina e lesioni personali in concorso. I carabinieri stanno indagando per dare un’identità anche agli altri componenti del branco. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos