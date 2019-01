ViOff solidale: le 4 stagioni di Vivaldi per aiutare l’Altopiano di Asiago

Condividi

«Venga al concerto chi vuole contribuire a recuperare questi boschi che hanno ricchezze inesauribili e rivelano un ritorno salvifico alla natura». Il maestro Enrico Zanovello (in foto), direttore dell’Orchestra Barocca Andrea Palladio, si affida alle parole dello scrittore asiaghese Mario Rigoni Stern per invitare il pubblico al concerto di beneficenza “L’oro della Serenissima“, in programma domenica sera al Teatro Comunale di Vicenza. L’evento benefico chiude la rassegna “VIOFF Golden Wood edition“, il fuori fiera di VicenzaOro ideato dal Comune. L’Orchestra Barocca proporrà “le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Una scelta non casuale, spiega Zanovello: «quando mi è stato chiesto di tenere il concerto con lo scopo di raccolta fondi a sostegno dei boschi devastati nell’ottobre scorso, il mio pensiero è corso subito alla natura madre e matrigna e alle possibili interpretazioni musicali. Il passo è stato breve: “le quattro stagioni” di Vivaldi sono dei quadri musicali che rappresentano la natura nella sua dimensione arcadica, di bellezza ma anche di ostilità e imprevedibilità».

Una pagina di musica che attinge dal repertorio “storico” dell’Orchestra, questa volta con la partecipazione del violino solista Franco Mezzena e della voce recitante di Pino Costalunga. «Una collaborazione storica», quella tra l’attore e l’Orchestra Barocca, che quest’anno festeggia il suo trentennale. Domenica Costalunga leggerà i sonetti, scritti da un poeta anonimo e forse dallo stesso Vivaldi, che accompagnano le Quattro Stagioni. L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza per contribuire al rimboschimento dell’Altopiano di Asiago. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Comunale (dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15), negli sportelli Intesa Sanpaolo e on-line sul sito www.tcvi.it.