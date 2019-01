Aborto, il 68% dei ginecologi italiani è obiettore

Condividi

Linkedin email

Nella relazione del ministero della Salute al parlamento emerge un dato piuttosto significativo: i ginecologi italiani obiettori di coscienza sono il 68,4%. Nonostante questo non si evidenziano carichi di lavoro eccessivi per i ginecologi non obiettori, sia su base regionale che considerando le singole strutture. Anche la numerosità dei punti Ivg appare più che adeguata, rispetto al numero delle Ivg effettuate. Nel 2017 si rilevano valori più elevati di obiezione di coscienza tra i ginecologi (68,4%, appunto) rispetto agli anestesisti (45,6%). Ancora inferiore è la proporzione di personale non medico che ha presentato obiezione (38,9%). (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)