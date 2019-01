Condividi

A Empoli un immigrato tunisino di 32 anni è morto d’infarto dopo essere andato in escandescenza in un Money transfer dove voleva cambiare banconote false. I carabinieri per immobilizzarlo lo hanno ammanettato a mani e piedi, poi si è sentito male ed è spirato. Ora si sollevano polemiche per i metodi usati dalle forze dell’ordine. (t.d.b.)

(Fonte: Ilgiornale)