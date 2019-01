Brugnaro: «a Venezia non vogliamo turisti in infradito e canottiera»

Condividi

Il sindaco Luigi Brugnaro, durante la conferenza stampa per presentare la nuova sede degli avvocati in città, è tornato sulla spinosa questione del turismo. «A Venezia – ha detto – non si viene con le infradito, o in canottiera, e non ci si può sedere per terra a mangiare. E poi, bisogna capire che Venezia è più costosa di altre città turistiche. La cosiddetta “tassa di sbarco” va in questa direzione: la difesa del cittadino veneziano dal turismo selvaggio».

Il primo cittadino ha poi annunciato che «il provvedimento andrà in giunta entro il 4- 5 febbraio, quindi sarà in consiglio comunale per fine febbraio e diventerà operativo ai primi maggio: ovviamente saranno esentati i cittadini veneziani, chi lavora, e chi paga la tassa di soggiorno, per loro non cambia nulla. Il tema vero è come applicarla. Sarà un provvedimento che andrà a regime nell’arco di tre anni, e servirà a controllare i flussi turistici, per arrivare ad un turismo più sostenibile in città, ad esempio con l’utilizzo di imbarcazioni elettriche. Gli operatoti turistici che collaboreranno con noi avranno degli sconti da applicare appunto sul ticket d’ingresso». (a.mat.)

