Brugnaro contro reddito cittadinanza: «segnale sbagliato a giovani»

Luigi Brugnaro, ha commentato il reddito di cittadinanza approvato ieri sera. «sono molto scettico perchè non è il segnale giusto da dare ai giovani. Sarebbe stato meglio utilizzare questi soldi per il lavoro. E, quindi temo sarà molto pesante, perchè butteremo via molti soldi». Anche su quota 100 il sindaco di Venezia non è convinto: «non so quanto costerà e se sarà sostenibile negli anni. Per me bisognava andare in direzione di un abbassamento delle tasse». Brugnaro conclude: «aspetto comunque di vedere i decreti, forse hanno idee innovative. Staremo a vedere, ora bisogna dare fiducia al governo». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)