Non solo reddito: escort “populista” lancia il «sesso di cittadinanza»

«Chi non lavora non fa l’amore» cantava la coppia Mori-Celentano. Ma anche chi non lavora o ha un reddito basso deve avere il diritto a soddisfare le proprie voglie. O almeno questo dev’essere quello che ha pensato un’escort romana di 35 anni che durante la trasmissione radiofonica “I lunatici” di Radio2 ha lanciato l’iniziativa del «sesso di cittadinanza». In pratica i clienti che dimostreranno di essere beneficiari del reddito di cittadinanza voluto dal Movimento 5 Stelle e varato dal governo avranno uno sconto del 50% sulle prestazioni sessuali di Simona (così si chiama l’escort). Però potranno usufruire della “promozione” solo una volta al mese. «Anche il sesso deve essere un diritto per tutti, soprattutto per chi vive una situazione di difficoltà, anche economica – ha spiegato Simona –. Incontrare una escort e farci l’amore può essere salutare sia per il fisico che per la mente. Certamente è importante per l’autostima. Se ci fosse stato una decina d’anni fa il reddito di cittadinanza – ha concluso – io non avrei iniziato a fare la prostituta». (t.d.b.)