Rissa durante l’orgia, poliziotto interviene e scopre che…

Ha dell’assurdo la storia che arriva dal Messico, dove un poliziotto è stato chiamato per sedare una rissa scoppiata durante un’orgia. Già questo rende la vicenda particolare, ma quello che viene dopo è ancora più sbalorditivo, con effetti tragicomici: tra i partecipanti all'”ammucchiata” infatti c’era sua moglie. Nella stanza d’albergo c’erano due donne e tre uomini intenti a consumare sesso di gruppo. In base alla ricostruzione sarebbero state proprio le donne ad iniziare la lite, a causa della gelosia: una di loro infatti si sarebbe trattenuta troppo a lungo con uno degli uomini. Il poliziotto è riuscito a non peggiorare la situazione e con sangue freddo ha calmato gli animi e portato via la moglie. (t.d.b.)

(ph: Shutterstock Vlodymir Tverdokhlib)