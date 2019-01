«Stadio Vicenza: investimenti siano a favore del Comune, non di Rosso»

Condividi

Nei giorni scorsi è stato annunciato un investimento di 100.000 di euro per ampliare il numero di posti disponibili allo stadio Romeo Menti di Vicenza, riservati agli spettatori di casa. «Sono favorevole ad un migliore utilizzo degli spazi e all’aumento dei posti a sedere, il che porterà (speriamo) ad una presumibile riduzione del costo dei biglietti – scrive Ciro Asproso, consigliere di opposizione per Coalizione Civica -. Ma, essendo il Comune ad avere la proprietà della struttura, tutti gli interventi devono essere tesi al mantenimento e alla valorizzazione della struttura stessa, e non semplicemente a favore di chi la gestisce. Pertanto, assicurare l’idoneità statica o garantire la fruibilità ai disabili è un conto, destinare risorse per aumentare potenzialmente il numero di biglietti venduti è altra cosa».

Per questo motivo con risposta Asproso chiede al sindaco Rucco «di spiegare la strategia del Comune a fronte di questo ulteriore investimento economico sullo Stadio Menti e di chiarire se i lavori fanno parte dell’accordo con la Società sportiva e non sono quindi “di manutenzione straordinaria”, eventualità esclusa dal Sindaco poche settimane fa». Infine il consigliere chiede «di conoscere i termini dell’eventuale accordo, e di avere rassicurazioni che la strada intrapresa non sia quella della privatizzazione di una struttura così importante per la città e di assicurare la stessa attenzione, in futuro, a tutte le società sportive della città». (a.mat.)

