Vacanze in Sicilia: tutto quello che bisogna sapere prima di partire

La Sicilia è una delle mete turistiche più ambite ed apprezzate dai vacanzieri di tutto il mondo. La prima ragione è sicuramente legata al clima, che è sempre gradevole, tant’è che anche in inverno è difficile che le temperature scendano al di sotto dei 10° C. A ciò si aggiungono gli incantevoli paesaggi, che sono davvero incredibili e difficili da ritrovare, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Qui si può passare da un paesaggio marino ad uno montuoso, pur rimanendo all’interno dell’isola, il che vuol dire avere maggiore possibilità di scelta anche su cosa visitare e vedere.

Inoltre, camminare nelle cittadine sicule permette di andare indietro nel tempo e di avere informazioni in merito alle popolazioni che hanno dominato per un certo periodo tale incredibile terra, in questo modo, anche gli appassionati di arte e di storia, hanno la possibilità di incrementare le proprie conoscenze storico-artistiche e contemplare testimonianze davvero uniche. Infine, non è possibile non citare la cucina siciliana, che è una delle più apprezzate al mondo, in quanto ricca di pietanze cariche di sapore e di antiche tradizioni, che continuano a rivivere ed a permanere nel tempo.

Il modo migliore per raggiungere la Sicilia

Per raggiungere la Sicilia, una delle più belle isole del Mediterraneo e, in generale, del mondo, è possibile utilizzare l’aereo, ma anche il treno e l’auto. Tuttavia, la soluzione migliore è il traghetto. Perché? I motivi sono davvero tanti, ma a dominare è sicuramente il fatto che è possibile trasportare la propria vettura, così da avere a disposizione un mezzo per girare più agevolmente l’isola. Infatti, bisogna considerare, soprattutto in estate, che i mezzi pubblici, per quanto numerosi ed efficienti, non sono in grado di far fronte alla imponente richiesta imposta dai turisti.

Inoltre, bisogna anche tenere a mente che spostarsi con un traghetto consente di godersi a pieno il viaggio, avendo la possibilità di contemplare fin da subito il mare, assaporandone tutti gli aspetti fondamentali che lo caratterizzano, come il profumo, i colori e la possibilità di scorgere specie animali normalmente non facili da contemplare. Del resto, traghetti per la Sicilia, soprattutto durante il periodo estivo, ce ne sono davvero tanti, basta individuare la tratta più adatta alle proprie necessità e prenotare in anticipo usufruendo di una delle offerte disponibili online.

La stagione migliore per andare in Sicilia

Sicuramente il periodo migliore per visitare la Sicilia è quello relativo ai mesi caldi, in quanto si ha la possibilità di godere a pieno di tutto quello che la regione ha da offrire. Certamente, prima di attuare tale scelta è necessario tenere conto delle proprie necessità. Infatti, vi sono persone che non amano le spiagge troppo affollate, per tanto, in questo caso, è meglio puntare alla primavera o al mese di settembre, quando le temperature sono ancora ottimali, ma la maggior parte dei turisti sono andati via.

Coloro che sono interessati più che altro ad attuare un viaggio culturale, da non sottovalutare è anche l’autunno o l’inverno, una stagione poco considerata, ma che ha comunque diversi aspetti positivi, che vale la pena di considerare. Tuttavia, bisogna tenere a mente che durante i periodi più freddi, il numero dei traghetti garantito è ridotto, per tanto potrebbe non essere possibile provare questa incredibile esperienza.

