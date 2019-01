Veneto, sciopero Trenitalia: possibili disagi sulla rete regionale

Condividi

Linkedin email

È in corso da stamani, fino alle ore 17, lo sciopero di tutto il personale Trenitalia del Veneto. «Scioperiamo perché vogliamo mantenere il lavoro», si legge nella nota congiunta delle segreterie regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, UglTrasporti. «Vogliamo nuove assunzioni e opportunità per chi è rimasto a casa ed aveva un contratto a tempo determinato tramite agenzia interinale e, ad oggi, non ha alcuna certezza per il futuro». Sono possibili disagi per i treni regionali in Veneto e nelle regioni limitrofe anche dopo la conclusione dello sciopero. Aggiornamenti in tempo reale su fsnews.it, trenitalia.com e rfi.it.



(Ph. Shutterstock)