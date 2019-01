Venezia, arriva “mini-Mose”: 4 palloni per salvare S. Marco da acqua alta

Condividi

A proteggere la Basilica e piazza San Marco dall’acqua alta arrivano quattro palloni che, quando si raggiungerà la soglia di 65 centimetri, saranno gonfiati per impedire all’acqua di salire fino a inondare il nartece. «Auspichiamo che questo sia il primo gradino per sistemare la piazza, a 90cm possiamo eliminare le acque alte che già da 65cm entrano – ha spiegato il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin -. Le acque alte aumenteranno sempre di più. Tutti gli scienziati lo dicono, anche chi è contro il Mose, l’andamento climatico influirà sul mare, sappiamo tutti noi che il 29 ottobre scorso se lo Scirocco fosse andato avanti saremmo andati peggio del ’66».

E proprio sul Mose il primo procuratore dichiara: «ciò che è strano è che l’opera è stata fatta per mettere in sicurezza la laguna, ma se non funzionasse bisognerebbe trovare qualche altra soluzione. Noi spettiamo fiduciosi. Bisogna esser fiduciosi se no cosa facciamo?». (a.mat.)

