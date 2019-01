Venezia, M5S: «candidato sindaco 2020? Un civico»

Condividi

«Per molti cittadini di questo Comune noi rappresentiamo la terza via. Negli anni siamo cresciuti, c’è stata un’evoluzione, anche se inutile negare che abbiamo la necessità di strutturarci maggiormente e di penetrare di più nel territorio. Vogliamo puntare di più sulla partecipazione reale e penso che per le amministrative del 2020 sia opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di un polo giallo-civico, coinvolgendo associazioni e comitati che come orientamento si collocano a sinistra».

Cambiare un po’ pelle, radicarsi di più nella realtà e meno nel virtuale. E soprattutto allargare il fronte per diventare competitivi nella corsa elettorale che attende il Comune di Venezia tra meno di un anno e mezzo. Davide Scano, capogruppo M5S in Consiglio comunale (in foto), così come tutti gli esponenti e le forze politiche che vorranno correre seriamente, è consapevole che è arrivato il tempo di scaldare i motori, anche se, sottolinea, «il nostro programma di massima per 2020 è già scritto ed è consequenziale alla nostra storia, a quanto abbiamo fatto in questi anni in Comune. Se poi in questo 2019, attraverso il confronto con il mondo civico, si riesce a costruire una candidatura a sindaco, non necessariamente interna al Movimento ma stimata e conosciuta dalla città, penso che avremmo già fatto un’operazione molto buona».

E il suo giudizio su quanto ha fatto invece Brugnaro in questi anni? «Non so se ha ragione chi dice che gli manca una visione strategica. Per me una visione ce l’ha ed è quella vecchia, da anni ’60-’70. Quella da sacco urbanistico. A Brugnaro basta che ci siano proposte, progetti e soldi. E poi via libera ad alberghi, ostelli e complessi che spuntano come funghi: uno ne arriverà in viale San Marco a Mestre, con mini-grattacielo, supermercato e appartamenti a uso turistico. Poi ci saranno i 10 mila metri quadri di commerciale sulla piastra sopraelevata della stazione di Mestre, senza dimenticare la Nave de Vero 2, le 500 nuove camere al Tronchetto e il centro commerciale accanto al nuovo stadio. Contemporaneamente c’è stato il flop totale su Porto Marghera dove invece sarebbe essenziale fare un recupero, anche con cubature di pregio, lungo l’asta di via Fratelli Bandiera e sul water front».

Come se la spiega questa paralisi su Porto Marghera? «Ricordo la mancata acquisizione dei 107 ettari dell’area ex Syndial, dopo che Regione e Comune hanno di fatto smantellato la società mista che doveva occuparsene. Il pessimo esito del tentativo di portare a Marghera il laboratorio di fusione nucleare, e con esso un migliaio di posti di lavoro, è legato proprio al fatto che i terreni sono inquinati benché per metà di questi vi siano già i decreti di bonifica depositati al ministero. L’unica cosa che mi viene da pensare è che Brugnaro abbia interessi che vanno in senso contrario ad un rilancio dell’area».

Scano fu tra i sostenitori dell’oramai celeberrimo blind trust riguardante i terreni dei Pili, di proprietà del primo cittadino e sul quale c’è l’intenzione dello stesso a costruire, tra le varie cose, un’arena per eventi sportivi e concerti. «Brugnaro ha un interesse cosi diffuso che anche questi strumenti di trasparenza e separazione tra interesse pubblico e privato sono destinati a fallire. Questa commistione e il ripetersi di situazioni opache si notano in maniera evidente. Senza entrare nel merito delle vicende e al netto del fatto che nessuno risponde ad interpellanze ed interrogazioni, mi basta dire che tra M5S e gruppo misto abbiamo depositato numerosi esposti in Procura per i quali però non si sa ancora nulla. Non succede niente. Ne prendo atto».

Altro nodo, i flussi turistici e la tassa di sbarco. Qui la vostra visione non dovrebbe essere inconciliabile con quella di Brugnaro. Tra l’altro la tassa è stata voluta proprio dal governo giallo-verde. Giusto? «Nelle 32 sedute di commissione dedicate ai flussi turistici tutte le forze convenivano su due necessità: porre un tetto agli arrivi e far pesare di più l’aggravio economico del turismo sui mordi e fuggi. Credo che ora sia necessario lavorare assieme per una piena applicazione della tassa di sbarco che a mio avviso non dovrà prevedere alcuna esenzione, come sostiene ad esempio Zaia, per i visitatori pendolari veneti o per i turisti del litorale. Se per croceristi, lancioni e pullman non ci sono problemi, l’applicazione più problematica è per chi arriva in macchina, autobus o treno. Bisogna lavorare sul fronte dei controlli, dei varchi e della tecnologia, esattamente come prevedevano le varie proposte di regolazione dei flussi che sono emerse in questi anni, da “Pass for Venice” a “S. Marco Pass” fino alla nostra “ZTL Revolution”. In ogni caso l’obiettivo che non si può fallire è di sgravare i veneziani di un peso che è iniquo far ricadere unicamente sui cittadini: basti pensare che siamo arrivati a 104 milioni di Tari per i residenti».

Lei sta facendo l’elenco dei flop. Ma una cosa buona che Brugnaro ha fatto ci sarà pure, o no? «Se vogliamo dirla tutta, questa amministrazione deve dare ancora soluzione anche a problemi come il traffico acqueo, lo spopolamento, la sicurezza. Un fatto che invece ritengo positivo è che stanno gestendo il bilancio in modo migliore rispetto al passato. Credo che in questo senso abbia un suo peso la presenza dell’assessore Zuin». Chiudiamo allora con il tema competenze. Senza ripetere etichette che vanno oltre l’offensivo nei vostri confronti, l’accusa principale che viene mossa ai pentastellati è quella di essere incompetenti ed inadeguati. «Penso che un margine di impreparazione sia fisiologico quando si tratta di un movimento da pochi anni presente nelle istituzioni. Anche le critiche sono fisiologiche ma spesso sono fatte con l’obiettivo di sminuirci a priori. Comunque, per quanto riguarda la nostra attività in Comune siamo tranquilli: abbiamo dimostrato di avere un’alta produttività come gruppo consiliare. Insomma, le nostre carte di credibilità, anche per il futuro, le abbiamo».