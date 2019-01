Cambio di sesso a 17 anni, secondo i giudici si può

Condividi

Linkedin email

I giudici di Genova hanno accolto il ricorso di una coppia di genitori e hanno stabilito che anche i minorenni possono cambiare sesso. Così una ragazza di 17 anni potrà diventare maschio. Alessia, così si chiama la minore, che da 10 anni soffre di disforia di genere, è già stata sottoposta alla rimozione dei seni e ora potrà procedere con l’asportazione dell’utero per rinascere definitivamente come Alessio. Secondo le leggi italiane non avrebbe potuto farlo in assenza di una sentenza, che ora è arrivata, scrivono i giudici, per «rispetto del benessere psicofisico» della 17enne. (t.d.b.)

(Fonte: Tgcom24)