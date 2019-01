«Caso Carige, governo smetta di “salvare” banche e inizi il risanamento»

Condividi

Dopo l’annuncio dei due vicepremier che saranno a Vicenza il 9 febbraio per incontrare i risparmiatori truffati dalle banche, venete e non solo, e spiegare come ottenere i rimborsi, l’associazione “Coordinamento Associazione Soci Banche Popolari Venete don Enrico Torta” torna sul caso Carige, la banca genovese commissariata e “salvata” tramite decreto del governo. «La nostra esperienza – dichiara l’associazione in un comunicato – ci consente di affermare che le banche sono state portate al fallimento da una gestione vergognosa, da un ancor più vergognoso fallimento dei sistemi di controllo e vigilanza e da un’allucinata politica finanziaria che scarica le crisi sui più deboli. A fronte di questa incontestabile evidenza si rende necessario denunciare che la cura imposta dalla Banca Centrale Europea alle difficoltà di una banca e passivamente accolta dalla nostra politica, è la peggiore cura che si possa applicare».

«Liquidare ad un tozzo di pane i crediti avariati (Npl) consente di mettere sotto il tappeto anni di cattiva gestione e peggiori controlli, ma non affronta il problema della malata erogazione del credito e quindi non potrà mai risolvere le cause che hanno generato la malattia – prosegue la nota dei risparmiatori -. Le cure Bce peggiorano lo stato delle banche e danno largo spazio di azione e lucro alla speculazione finanziaria, costruita sugli Npl. Tale speculazione, voluta e sostenuta dalla Bce consente indecenti profitti a danno dei più deboli e, nel contempo, mette in salvo i cattivoni (amministratori, imprenditori sanguisuga, politici loro sodali e controllori) dalle responsabilità di essere stati le cause originarie del dissesto delle banche. La distorsione percettiva/comunicativa provocata dal polverone mediatico fatto di accuse e controaccuse nella vicenda Carige, appare funzionale a queste coperture, seppellimenti ed affari. Intanto le banche cartolarizzano centinaia di miliardi di crediti (negli ultimi 8 anni 220miliardi con il picco di 103 nel solo 2018) e, per coprire il buco che la svendita degli Npl causa ai bilanci, fanno aumenti di capitale, quasi sempre iperdiluitivi, che distruggono il risparmio degli azionisti e minano la base fiduciaria del suo azionariato diffuso; la giostra continua di caso in caso e di peggio in peggio, senza che si riesca a imparare dalle dolorose esperienze fatte».

«Come risparmiatori traditi e truffati – aggiunge l’associazione don Torta – chiediamo a tutti i politici ed in particolare agli uomini di governo, di cambiare tono e ritmo, che delle bagarre nei talk show siamo stanchi; di operare concretamente con una visione coerente alla gravità della situazione, puntando al cuore del problema: la malata erogazione del credito. È necessario, è un dovere nei confronti dei cittadini, dei risparmiatori, dei clienti delle banche ed anche di quei debitori delle banche stritolati dalla macelleria sociale del recupero crediti (reso quasi onnipotente dalle ultime leggi sulle procedure esecutive) scoprire e rimediare le cause della malattia Npl. Il caso Carige rappresenterebbe l’occasione mancata di un intervento statale che effettivamente cambi il paradigma delle fallaci cure fino ad ora adottate, ovvero scaricare i costi dei fallimenti bancari solo sui risparmiatori e sui cittadini che pagano le tasse. Che i decreti Carige e MPS siano somiglianti non è gran sorpresa, ma desta delusione. Nel decreto Carige non una parola sugli Npl. Solo la stampa annuncia l’ambizione del commissario, ligio alla cura Bce che aggrava la malattia della banca, di liquidare velocemente 2,8 miliardi di Npl».

«Non “salvataggi” bancari aspettando solo il momento dell’emergenza, come se un dottore dovesse intervenire solo attendendo che il paziente sia arrivato allo stato di moribondo. Bensì “risanamenti” bancari, con opera preventiva anche ricostruendo le ragioni del fallimento dei controllori e della vigilanza ed attuare l’opportuna loro riforma. La nuova commissione parlamentare di inchiesta sulle banche è una grande opportunità di conoscenza finalizzata al miglioramento. Siamo certi che sarà più seriamente determinata di quella chiamata “Commissione Casini“, e ci vuol poco; ma deve scavare. Deve scavare per trovare la forza morale, etica ed ideologica per entrare nelle viscere dei problemi bancari nazionali e dell’Europa e dare le indicazioni di riforma del sistema bancario e dei controllori. E’ da fare in grandissima fretta, ogni giorno miliardi di Euro passano dalle tasche delle banche e dei cittadini a quelle degli speculatori sugli Npl. Ogni giorno- conclude il comunicato – centinaia di italiani piombano nella disperazione». (t.d.b.)

