«Centrodestra, Stati generali per Padova»

Condividi

Linkedin email

Enrico Turrin, (in foto), 37 anni, assicuratore, già consigliere di Forza Italia nella precedente amministrazione Bitonci, in questa consigliere di minoranza eletto nelle fila di Lista Bitonci, da un anno nel gruppo Libero Arbitrio, costituito dall’avvocato ed ex assessore Matteo Cavatton. Libero Arbitrio rappresenta oggi una delle formazioni più organizzate e a cui la maggioranza cerca di fare riferimento.

Lei rappresenta uno degli astri nascenti di Libero Arbitrio, considerato anche il suo inserimento quale unico rappresentante di centrodestra nella lista dei consiglieri provinciali in pectore. Ci spieghi innanzitutto cos’è e perché Libero Arbitrio. Visto l’animo e lo spirito moderato, prove generali per creare una più vasta area?

Libero Arbitrio è nato come gruppo consiliare di centrodestra, liberare e conservatore, non per il presente, ma decisamente proiettato al futuro. Nasce dalla consapevolezza della sconfitta della coalizione Bitonci nel 2017, associata alla necessità di organizzare l’opposizione, affinché il centro destra nel 2022 possa tornare a governare Padova. Ormai bisogna rilevare che la lista civica con il nome del candidato perdente, non aveva più senso; meglio dunque guardare al futuro prendendo spunto magari all’operazione Giordani, che, obiettivamente, è stata ben costruita: attorno al perno centrale, che inevitabilmente sarà la Lega, è necessario formare una coalizione, con figure che in questi anni sono sempre state attive sul campo ed in cui possano identificarsi i cittadini sia di centro destra sia i delusi da questa amministrazione. Se rimaniamo ancorati al passato, ripetendoci quanto eravamo belli, rimarremo inevitabilmente intrappolati.

Un nome che potrebbe essere a capo di questo progetto?

È ancora presto… ma di sicuro non l’imprenditore o il classico esponente di partito.

Entriamo nei casi più a cuore dei padovani: Prandina, una vasta area che a breve diverrà proprietà piena del Comune, grazie allo scambio con “Via Anelli”. C’è in città un grande dibattito, con la giunta Giordani ha aperto un percorso partecipativo guidato da Agenda 21. Come parteciperete alla “partecipazione”?

Sinceramente questa storia della partecipazione ha davvero stufato, perché serve solo all’area di Lorenzoni e ad allungare i tempi. Si vogliono ascoltare i cittadini? Si prendano due/tre temi, tipo tram e Prandina e si faccia una consultazione. Sulla Prandina chiaramente siamo a favore di un parcheggio da minimo 800 posti, visto che determinerebbe la chiusura del Boschetti e di piazza Insurrezione. Una volta verificati i costi non è male il progetto di Incivilis di un Park sotterraneo e parco: l’area è talmente vasta che ci si può sbizzarrire, fermo restando il parcheggio auto.

Sicurezza: in pentola molto molto nelle varie pieghe del Decreto Salvini. La vostra posizione?

Ricordo a tutti che per la parte relativa agli enti locali, il decreto non è altro che l’ultimo tassello del Minniti e, più in generale, di un percorso legislativo pluriennale che ha aumentato i poteri e le competenze ai Sindaci in materia di sicurezza. Caso emblematico è il daspo urbano introdotto proprio da Minniti, che oggi è stato rafforzato. Oppure l’utilizzo del taser, previsto prima solo per la polizia, oggi anche alle polizie locali. Probabilmente molti sono condizionati proprio perché viene chiamato Salvini. Lo appoggio totalmente, anche sulla parte dell’immigrazione: non è certo colpa del centro destra se oggi siamo arrivati a questi livelli, ma di una mala gestio e lassismo degli ultimi anni, dove la luce degli onesti volontari è stata offuscata dal business che ha trasformato l’immigrazione in un vero e proprio tunnel senza uscita. Certo tutto è perfettibile, ma questo provvedimento va nella giusta direzione, anzi sarebbe necessario velocizzare ancor più i rimpatri, vero problema, in quanto si eviterebbe di riempire le città di poveri illusi. Il punto non è accoglierne 10, 20 o 100, ma il fatto di essere arrivati, con questa affaristica gestione, a quota 600 mila persone, prive di qualsiasi riferimento, quali casa e lavoro. È un numero che rappresenta praticamente la Basilicata! Se già in Italia ci sono 5 milioni di poveri, come facciamo a sostenere un numero del genere?

In questi giorni Padova vive con lo smog alle stelle, non crede che l’accordo padano per il semaforo delle auto sia superato?

È chiaro che è superato: diversi studi scientifici hanno dimostrato come l’inquinamento veicolare sia una piccola parte del problema. Affrontare bloccando le auto non serve a nulla, basta vedere gli stessi dati ambientali. Dobbiamo allargare la vista ai riscaldamenti e alle fabbriche. Mi si permetta di sfatare un mito: È vero che sforiamo i limiti, ma è anche vero che non sono gli stessi limiti di 30 anni fa ed è molto migliorata l’attenzione alle emissioni con veicoli e riscaldamenti meno inquinanti. Un approccio partigiano ed oltranzista è errato, solo con la scienza, la ragionevolezza ed il buon senso si può trovare una soluzione.

Lei è nella lista “trasversale” dei consiglieri provinciali in pectore, l’unico rappresentante di un centrodestra sempre più frammentato a Padova. Qual è lo stato di salute della coalizione?

Il centro destra padovano sembra aver elaborato il lutto dell’improvvisa caduta e successiva sconfitta bitonciana. Il centro destra oggi comprende un’area politica molto vasta, che va da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, e liste o associazioni sparse punti di riferimento nella realtà locale. Credo che dopo più di due anni, il clima sia tornato sereno, anche a livello personale. Mi sento di dire, senza offesa a nessuno, che oggi dopo il “distaccamento” a Roma di Bitonci, il leader naturale dell’opposizione in Consiglio sia il mio capogruppo Matteo Cavatton, specie per la ventennale esperienza accumulata a Palazzo Moroni in Consiglio ed in Giunta. Forse è il tempo di superare rancori e gelosie visto che nel 90 per cento dei casi andiamo d’accordo; non c’è un motivo politico che ci possa tener separati, ne approfitto dunque per lanciare gli stati Generali del centrodestra. Possiamo cominciare a far quadrato con tutti i consiglieri comunali, che hanno già una certa esperienza, visibilità e ogni giorno sono sul campo; ci sono poi gli esponenti dei partiti, le associazioni e la società civile che si riconosce in quest’area, tutti da riunire attorno ad un tavolo che sia inclusivo e non esclusivo. Solo così riusciremo ad intercettare chi due anni fa si è sentito disorientato dalla traumatica caduta del centro destra a Padova.

(ph Vvox)