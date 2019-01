Europee, Letta: «fronte anti-populista di Calenda miglior regalo ai populisti»

Condividi

L’ex presidente del Consiglio ed ex deputato del Partito Democratico Enrico Letta in una diretta Facebook per lanciare l’iniziativa #hoimparato e raccontare gli anni lontano dalla politica ha parlato dell’ipotesi di un “listone” unico europeista contro i populisti (ipotesi lanciata dall’ex ministro renziano Carlo Calenda) alle prossime elezioni europee. «Penso che i populisti vadano divisi, non aiutati ad essere uniti contro l’Europa. Il frontismo anti-populista finisce per essere un’occasione per i populisti per avere dei nemici facili. E invece penso che vadano divisi e che il frontismo non sia mai una bella strategia».

(ph: Imagoeconomica)