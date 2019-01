«L’Africa ci invade»: 63 luoghi comuni in 100 secondi [VIDEO]

Condividi

Lo scrittore Stefano Massini durante la trasmissione “Piazza Pulita” su La7 ha tentato un esperimento “scientifico”, dopo aver parlato della stampa a tinte forti e della nascita dei cliché. Massini ha sciorinato 63 luoghi comuni in 100 secondi «nella speranza – ha spiegato – che la loro saturazione vi induca a non usarli più». Si va da «Sanremo io non lo guardo» a «l’Africa ci sta invadendo», passando per «gli stranieri portano malattie» e «il parquet è bello, ma tenerlo costa». Chissà quanti si riconoscono in questi luoghi comuni. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Stefano Massini)