Occhio alla bimba: cade da auto in corsa, mamma non se ne accorge [VIDEO]

Per la serie «signora, lei è una donna piuttosto distratta»: una curva troppo veloce e il seggiolino sbalzato fuori dall’auto con sopra una bimba di 2 anni. La portiera a dire la verità non era chiusa bene dato che si è aperta. La madre nel frattempo non si è accorta di nulla, nel video infatti continua la sua corsa. Per fortuna un passante ha invece notato la scena ed è accorso subito. Illesa per fortuna la bambina. La strana vicenda è avvenuta negli Stati Uniti, Minnesota. (t.d.b.)