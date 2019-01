Condividi

Il premier canadese Justin Trudeau riaccende le speranze sul caso di Luca Tacchetto, giovane padovano scomparso in Burkina Faso dallo scorso dicembre. In un’intervista ai giornali americani infatti ha dichiarato che Edith Blais, la sua compagna di viaggio canadese, è viva. Non ha però aggiunto altro, cioè se il suo governo sa dove si trova e può riportarla a casa. La speranza ovviamente è che possa fornire indicazioni per ritrovare Luca. (t.d.b.)

(Fonte: Ilgiornale)