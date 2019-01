Reddito cittadinanza, Meloni: «manna per rom e immigrati»

Condividi

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato su Facebook il reddito di cittadinanza, misura clou della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, presentata ufficialmente dal governo. «Dalla lettura delle slide proiettate ieri dal governo per presentare il decretone, si direbbe che il reddito di cittadinanza sia una manna, soprattutto, per immigrati, nomadi ed evasori – ha scritto la Meloni. Fratelli d’Italia non è accordo: noi chiediamo il lavoro di cittadinanza: quei soldi vadano a chi ha davvero bisogno, alle imprese che assumono giovani e disoccupati e a chi lavora in proprio». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)