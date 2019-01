Salvini in Campania, baciamano e richiesta: «togli la scorta a Saviano»

Condividi

Linkedin email

Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si è recato ieri in visita ad Afragola (Campania) dove negli ultimi tempi ci sono state 8 bombe contro gli esercizi commerciali. Salvini ha pubblicato su Facebook il video del bagno di folla. Nel video si vedono molte persone che gli fanno il cosiddetto baciamano e poi arriva una richiesta: «non farci pagare più la scorta a Saviano». Ciò ha scatenato non poche polemiche e prese di posizione sui social. Lo scrittore napoletano ha scritto su Facebook che Salvini è «garante della peggiore politica locale, che ha strozzato per decenni il Sud tanto quanto i clan di camorra». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)