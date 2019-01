Condividi

Linkedin email

La procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per rapimento a scopo di terrorismo in merito alla scomparsa dell’architetto padovano Luca Tacchetto. Prima d’ora non era stata specificata la natura dell’indagine. Tacchetto è scomparso in Burkina Faso dallo scorso dicembre, assieme alla canadese Edith Blais. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Facebook – Luca Tacchetto)