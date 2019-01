Condividi

Nick Naydev, 27 anni delle Bahamas, si è lanciato da una nave da crociera di 11 piani in acqua per far colpo sugli amici. Il volo è stato di 30 metri. Il ragazzo è sopravvissuto, ma si è fatto male. Ha infatti dichiarato che per tre giorni non è riuscito a muoversi. Dal canto suo la compagnia su cui viaggiava lo ha bandito per sempre dalle sue navi, una sorta di daspo navale sugli idioti. (t.d.b.)

