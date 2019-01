Statale Alemagna, Anas: «strade non pronte per Cortina 2021»

Condividi

Le varianti stradali alla statale 51 Alemagna a Belluno non saranno pronte per i mondiali di sci a Cortina nel 2021. Come riporta Moreno Gioli sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano di oggi a pagina 4 la conferma è arrivata dalla responsabile dell’area progettazione per il Veneto dell’Anas Gabriella Manginelli. A causa della burocrazia infatti i lavori partiranno solo nel 2020 e verranno completati nel 2023. Delusione da parte del deputato M5S Federico D’Incà e del presidente della provincia Roberto Padrin, entrambi concordi nell’affermare che 6 anni per completare delle strade di 4 chilometri sono troppi. (t.d.b.)