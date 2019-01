Vicenza, governo incontra truffati banche: «rimborsi per tutti»

Condividi

Sabato 9 febbraio alle 10 al centro Sport Palladio di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Vicenza il governo, rappresentato dai due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, incontrerà i risparmiatori truffati dalle ex banche popolari venete. Lo rende noto in un comunicato l’associazione “Noi che credevamo in BpVi“. Il tema dell’incontro “Rimborsi dal governo per tutti, transati compresi. Come richiederli”. (t.d.b.)