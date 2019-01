Agsm Verona, fari da Guardia di Finanza su dg e consulenze

Condividi

La Guardia di Finanza si è presentata nei giorni scorsi a Verona nella sede dell’Agsm, società che appartiene al Comune, per chiedere la consegna di alcuni documenti, riguardanti soprattutto le consulenze esterne e la procedura per la designazione del nuovo direttore generale. Lo riporta L’Arena di oggi a pagina 11. Le fiamme gialle avrebbero chiesto anche documenti sull’attività dei vertici dell’Amia, che fa parte del gruppo Agsm, ai tempi dell’ex presidente Andrea Miglioranzi. La Finanza avrebbe tirato in ballo direttamente l’attuale presidente Michele Croce,(in foto), che è anche leader del movimento politico Verona Pulita, per un incarico da lui affidato all’avvocato Luca Tirapelle. Croce non ha rilasciato commenti ufficiali. (t.d.b.)

