Dopo un periodo in cui il clima è stato freddo ma stabile, con scarse precipitazioni, sono in arrivo alcune precipitazioni che potrebbero portare neve anche a bassa quota in Veneto. In particolare a partire da mercoledì 23 gennaio fenomeni atmosferici in attenuazione già il giorno successivo interesseranno tutta la regione. Ci saranno piogge e neve di modesta entità. (t.d.b.)

(Fonte: Arpav)