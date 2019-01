Condividi

Linkedin email

Un enorme incendio è divampato nella notte a San Vito di Cadore (Belluno), colpendo un complesso residenziale dove ha sede anche un ristorante. L’intervento dei vigili del fuoco ha sedato le fiamme. Una donna è stata tratta in salvo. Per ore la statale Alemagna è andata in tilt. Ora è in corso la bonifica del luogo, i danni sembrano ingenti. (t.d.b.)

(ph: Twitter – Vigili del fuoco)