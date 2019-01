«Cerchiamo gente che si ubriachi a spese nostre»: boom di candidature

Condividi

«Cerchiamo volontari da fare ubriacare a spese nostre». Questo in soldoni è l’annuncio pubblicato sulla pagina Facebook della polizia di Kutztown in Pennsylvania, Stati Uniti. I poliziotti vogliono addestrarsi meglio per prepararsi a quando dovranno fermare le persone per strada e sottoporle ad alcoltest. Non c’è niente di meglio che la pratica, avranno pensato. Ma hanno specificato che si tratta di volontariato, quindi nessun compenso. Non importa, le candidature arrivate sono state talmente tante che dopo poco tempo dalla pubblicazione del post la polizia ha dovuto scrivere un altro annuncio per dire che avevano già trovato i volontari. Evidentemente l’idea di bere a scrocco è troppo allettante. I requisiti erano un’età compresa tra i 25 e 40 anni, non fare uso di droghe, non avere precedenti penali ed essere disposti a bere fino a raggiungere una condizione di ubriachezza, declinando la polizia da ogni responsabilità. (t.d.b.)

