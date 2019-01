Dieci anni dalla crisi, Cgia Mestre: «4 punti di pil per tornare come prima»

Condividi

Linkedin email

A 10 anni dalla crisi l’Italia dovrebbe aumentare il proprio pil di 4 punti per tornare ai livelli pre-crisi del 2007. Inoltre mancano 19 milioni di investimenti. È il quadro tracciato dalla Cgia di Mestre. Giù anche il reddito medio delle famiglie e i consumi. Ancora alta la disoccupazione, mentre migliora l’export. Cresce, rispetto al 2007, anche il numero degli occupati. L’associazione di piccole e medie imprese non esclude una manovra correttiva in estate, prevedendo una crescita non superiore allo 0,8% nel 2019. «Rispetto all’anno pre-crisi – spiega Paolo Zabeo del centro studi –siamo meno ricchi, sono franati gli investimenti, spendiamo meno e abbiamo più disoccupati. L’unica cosa veramente positiva è che il nostro “made in Italy” vola e continua a conquistare i mercati stranieri». (t.d.b.)