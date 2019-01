Fantinati (M5S): «in Veneto 60 mila posti di lavoro in sei mesi»

Condividi

Linkedin email

Il sottosegretario veronese del Movimento 5 Stelle alla Pubblica amministrazione Mattia Fantinati traccia in un comunicato un primo bilancio del decreto dignità varato dal governo lo scorso autunno. E lo fa guardando proprio a quella regione, il Veneto, che come ha ricordato ieri lo stesso ministro del Lavoro Luigi Di Maio i cui rappresentanti dell’industria e della politica avevano criticato fortemente il provvedimento. «I dati del primo semestre – spiega Fantinati – indicano per il Veneto un aumento esponenziale dei contratti a tempo indeterminato, a discapito di quelli a termine. Infatti circa 60.000 rapporti di lavoro si sono trasformati da precari a stabili, con tutto ciò che ne consegue in termini di serenità e prospettive di vita per i lavoratori. Inoltre – conclude anche il sottosegretario – anche i circa 25.000 nuovi posti di lavoro nati nel 2018 lasciano ben sperare per una ripresa del mercato del in Veneto». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)