Fuori strada con l’auto, il soccorritore tenta di stuprarla

Condividi

Linkedin email

Momenti di puro terrore per una donna di 45 anni che a Ugento, in provincia di Lecce, è finita fuori strada con la sua auto per evitare un animale. Rimasta illesa nell’incidente, ha cercato di raggiungere a piedi il centro cittadino per chiedere aiuto. Nel frattempo un automobilista si è fermato per aiutarla ma, come nei film dell’orrore, appena lei è salita ha iniziato ad accarezzarla. Poi quando lei è scappata l’ha inseguita e ha tentato di violentarla. Per fortuna la donna è riuscita a mettersi in salvo e chiamare i carabinieri che hanno rintracciato l’aggressore. È un 24enne del posto, arrestato per violenza sessuale e rapina (durante l’aggressione ha infatti sottratto la borsetta alla donna). (t.d.b.)

(Fonte: LeccePrima)