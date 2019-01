M9 a Mestre, il Novecento all’acqua di rose politicamente corretta

Condividi

L’edificio e soprattutto gli interni sono una figata. La concezione degli spazi, la multimedialità spinta, i colori, l’atmosfera ipermoderna – sempre che a uno piaccia il genere – pure. La riqualificazione della zona ha fatto indubbi passi avanti. Il privato ha fatto il mecenate, nel bene e nel male (cioé non gratis, ma ci sta, un ritorno deve pur esserci), ma in ogni caso l’ha fatto, e dunque bravo, fatto bene. E tuttavia, il nuovissimo e scintillante M9, il Museo del Novecento inaugurato il primo giorno di dicembre del 2018, avendo forse illuso, ha deluso. Non nel contenitore: nei contenuti.

La “scatola” infatti é magnifica, allineata con l’architettura più in voga, e difatti é stata selezionata per il Premio Mies van der Rohe, riconoscimento biennale dell’Unione Europea. Un ettaro ricostruito e rilanciato con l’esborso di 110 milioni di euro dalla Fondazione Venezia, che però, come é stato al solito scritto, non regala nulla – com’è giusto, del resto. Il direttore, Marco Biscione, dopo una partenza non proprio entusiasmante ha già messo in chiaro che ci saranno anche le attività extra-museali a far fruttare l’investimento (non é sceso nei dettagli, ma ha già citato la voce “affitto degli spazi”, e comunque, facendoci un giro, si propone come l’ideale per organizzarci serate mondane se non addirittura da ballo, disco). Ma naturalmente il core dovrebbe rimanere quello di un museo: dare testimonianza visiva, in questo caso, della storia d’Italia del secolo scorso.

Ed é proprio qui che l’operazione non convince. Il percorso si dipana in otto macro-sezioni tematiche: “Come eravamo”, “The italian way of life” (se non c’é l’inglese non si é contenti), “La corsa al progresso”, “Soldi soldi soldi”, “Guardiamoci intorno. Paesaggi e insediamenti urbani”, “Res publica”, “Fare gli italiani”, “Per farci riconoscere. Che cosa ci fa sentire gli italiani”. Già dai titoli, non proprio fulminanti, si intuisce il limite complessivo: una concezione di fondo normalizzante, sedata, “liscia”, senza asprezze, priva di punte critiche. Un itinerario perfetto per le scolaresche delle elementari, ancora ancora valido per le medie inferiori, ma già molto poco stimolante per uno studente delle superiori mediamente interessato al mondo.

Qualche esempio. La bevanda amara Tangentopoli viene liquidata in due sorsi: le parole di Montanelli (bene, ma la grande “epopea” giornalistica di quella stagione la fece la televisione, in particolare Mentana col suo neonato Tg5) e col famoso discorso sostanzialmente autoassolutorio, anche se purtroppo veritiero, di un Bettino Craxi oggi sin troppo rivalutato. Fine. C’è tutta una parte su luoghi comuni e modi di dire e fare tipicamente italiani, benissimo: l’eterno strapaese che é in noi ne gioisce. Però oltre agli arcitalianismi, non era il caso di mostrare pure i grandi anti-italiani, che poi erano italianissimi proprio nel flagellarsi come tali? Il fascismo del dopoguerra secondo Pasolini, cioé il consumismo, non solo non viene messo sulla dovuta graticola, ma ci manca poco che venga esaltato patinando i suoi effetti perversi (uh, come avremmo vissuto male senza gli elettrodomestici! – noi: come vivremmo meglio senza lo smartphone!). La grande filosofia italiana, da Croce a Gentile a Rensi a Pareyson a Severino? Non pervenuta. E l’americanizzazione dell’immaginario collettivo? E il berlusconismo? Fortuna che almeno non si sorvola sull’inquinamento, e si fa anche un meritorio passaggio su radici, tradizioni e dialetti.

Prevale insomma una visione, come ha scritto Filippomaria Pontani sul Fatto Quotidiano, «pacificata, di progresso e fiducia, una visione piddina da Paese “normale”». Se si è adulti e con qualche rudimento storico, si esce con un ripasso dei fondamentali in testa e finita lì. A essere un pelo più grave, tuttavia, é il sottile politicamente corretto che informa l’impostazione, si sarebbe detto una volta, “ideologica” della raffica di video che costituiscono questa mostra senza oggetti materiali. Prendiamo l’argomento immigrazione. Come ha perfidamente notato l’Economist, nessuno ha finora fatto una piega su come viene presentato l’afflusso di migranti nel nostro Paese, ovvero come una scontata necessità dato il tasso di natalità da pianto greco. Della serie: l’immigrazione é un bene in sé perché siamo sempre meno, andiamo sostituiti come si fa coi pezzi di ricambio. Forse l’inviato del prestigiosissimo settimanale inglese sottovaluta che non essendo l’M9 un soggetto pubblico ma privato, la politica una volta tanto ha fatto bene a non metter becco imbastendo l’ennesima polemica. Ma in effetti, guardando la scelta dal punto di vista culturale, l’ovvietà «liberale» rappresenta lo sfondo dell’intera esposizione.

Se possiamo, visto che il “profeta” di questo museo fu il fondatore della Marsilio Editori, Cesare De Michelis, ci permettiamo sommessamente di ricordare che per lui cultura non era solo mettersi al livello dell’uomo curioso e innocentemente ignorante, o del ragazzo ancora tutto da istruire, ma spiazzare, svirgolare e offrire anche spunti che contraddicevano persino le sue stesse idee. Che erano quelle di un liberale, sì. Ma non piatto, prevedibile, banale. Come il Novecento secondo M9.