Migranti, Lucano: «anche gli scafisti sono vittime»

Condividi

Linkedin email

Dichiarazioni che sicuramente faranno discutere quelle dell’ex sindaco di Riace Domenico Lucano, che sulla questione dei migranti morti in mare accusa pesantemente il governo italiano. «Per alleviare l’onta mediatica delle sue gravi responsabilità il governo italiano ha detto che la responsabilità è dei trafficanti. Ma io dico che anche loro sono vittime. I crimini dell’umanità non sono i loro – ha aggiunto Lucano – ma quelli di un governo indifferente, di un ministro dell’Interno che pensa a farsi fotografare mentre mangia con la gente che muore in mare… Mai l’Italia è stata così in basso». Sulla questione il ministro Salvini è stato più lapidario: «non mi sento in colpa, meno ne partono e meno ne muoiono». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Imagoeconomica)