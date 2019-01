Pazienti cronici, così l’autonoma Bolzano gestisce (con efficacia) il problema

Condividi

I cambiamenti demografici nella popolazione altoatesina stanno producendo un progressivo invecchiamento della popolazione: la quota di anziani (65 e più anni), attualmente pari al 19% (circa 103.000 persone su 529.824 abitanti) sarà pari al 30% entro il 2045. Circa il 29% della popolazione è affetto da almeno una malattia cronica e il numero crescerà dai 155.000 attuali ai 191.000 del 2035. Sfruttando i flussi di dati esistenti, come il ricorso ai ricoveri ospedalieri, le terapie farmacologiche o specialistiche è stato possibile definire il profilo di 36 patologie e stimare il numero di pazienti cronici, che assorbono risorse sia dal settore sanitario (circa il 70% del fondo provinciale) che sociale, con particolare riferimento alle prestazioni sociali a valenza sanitaria. Sulla base del quadro descritto, la Provincia Autonoma di Bolzano non si è limitata a recepire il Piano Nazionale della cronicità nazionale ma ha deciso di adottare come la Toscana, il Veneto e la Lombardia un proprio Piano per il potenziamento e l’armonizzazione dell’assistenza alle persone affette da patologie croniche 2018-2020, la cui stesura è andata di pari passo con una serie di iniziative, alcune sperimentali, all’insegna del motto “schreiben und machen” ovvero “scrivere e fare”, per dare attuazione quanto prima a quanto previsto.

Di seguito alcuni degli obiettivi raggiunti nel 2018 e di azioni da intraprendere nel 2019:

– sono state attivate (febbraio 2018) 26 AFT (285 medici di medicina generale) con orario di apertura 8.00-20.00 ed è stata adottata la Carta dei servizi elaborata con le principali Associazioni dei cittadini e dei pazienti. Entro il 2019 i medici saranno tra loro in rete attraverso un sistema cloud ed è in corso di definizione il set minimo di informazioni che condivideranno;

– é stato elaborato, congiuntamente dai medici di medicina generale e dagli specialisti ospedalieri, il PDTA diabete secondo una classificazione semplice e rapidamente operativa, definendo, per le 4 classi di pazienti individuate, chi fa che cosa (territorio-ospedale) e l’elenco delle prestazioni da garantire ai pazienti. Per queste ultime saranno riservati spazi all’interno delle liste di attesa. Nel 2017 in Provincia di Bolzano sono stati assistiti 1.222 pazienti diabetici di tipo I e 20.604 pazienti diabetici di tipo II con una età media rispettivamente di 41,7 anni e 70,9 anni. A breve saranno attivati gruppi di lavoro per altri PDTA;

– è in corso l’arruolamento di 10.000 pazienti diabetici (assegnazioni alle classi del percorso entro gennaio 2019) che saranno richiamati per essere rivisitati e per raccogliere il consenso al trattamento dei dati che consentirà l’instaurazione di un flusso informativo all’Osservatorio per la salute provinciale per il monitoraggio del PDTA secondo un definito set di indicatori (aprile 2019);

– è in corso di attivazione la piattaforma informatica sulla quale saranno inseriti i pazienti cronici per consentire la raccolta dei dati da condividere con le altre istituzioni e figure professionali e da inserire nel Fascicolo sociosanitario elettronico. Gli attuali flussi riferiti al sistema territoriale sono infatti insufficienti a fotografare la complessità dei servizi, delle attività e delle prestazioni che, peraltro, si stanno profondamente modificando con l’introduzione dei nuovi modelli organizzativi;

– è stata avviata (settembre 2018) la sperimentazione di uno Sportello unico di assistenza e cura dove professionisti sanitari e sociali si fanno carico dei pazienti più complessi segnalati dai medici di medicina generale, dai reparti di medicina, riabilitazione e geriatria dell’Ospedale di Bolzano, e da altre Istituzioni con l’attivazione di una Unità di valutazione multidimensionale nella quale sono rappresentate anche le strutture residenziali. L’iniziativa sarà estesa ad altre realtà periferiche entro l’anno;

– sono stati attivati i primi posti letto di cure intermedie presso strutture private accreditate con relativa tariffa per garantire la continuità assistenziale dopo dimissione ospedaliera (da reparto per acuti o post-acuti) secondo criteri condivisi tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale e per prevenire i ricoveri potenzialmente inappropriati in ospedale.

La nuova organizzazione dei servizi territoriali ha imposto una rivisitazione delle principali funzioni dei Comprensori e dei distretti nei quali è divisa la Provincia e la elaborazione (in fieri) di un Piano formativo utile al consolidamento delle nuove formule organizzative.

La strada è tracciata e lentamente ma progressivamente i servizi sanitari e sociali la percorreranno per consentire di raggiungere l’obiettivo più ambizioso: la reale presa in carico dei pazienti in modo proattivo. Un altro obiettivo, troppo spesso non citato, è stato quello di offrire alle generazioni future un sistema sanitario e sociale rinnovato, che si è organizzato per aiutarli a vivere le grandi trasformazioni sociali. Ancora molto deve essere realizzato ma un primo passo importante è stato fatto nella direzione giusta con la partecipazione di tutti i professionisti coinvolti in gruppi di lavoro che ho avuto l’onore di coordinare in una atmosfera di reale e fattiva collaborazione e rispetto delle competenze.

Isabella Mastrobuono (Referente per l’assistenza primaria e la cronicità della PA di Bolzano) per Nuovo Corriere di Roma e del Lazio