Reddito cittadinanza, Lega: «150 euro in più a disabili»

Subito dopo l’approvazione del cosiddetto “decretone” che avviava due misure promesse dal governo M5S-Lega e tanto attese dal loro elettorato, cioè reddito di cittadinanza e quota 100, il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini aveva affermato che ci sarebbero state modifiche in sede di dibattito parlamentare. Soprattutto per quanto riguarda il reddito di cittadinanza pare che la Lega abbia le idee chiare, del resto il ministro della Famiglia e Disabilità Lorenzo Fontana aveva già avvertito i compagni di viaggio del governo che voleva più fondi per i disabili. Si parla, per la precisione, di 150 euro in più per i disabili rispetto agli altri percettori del sussidio. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)