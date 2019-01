Condividi

Linkedin email

È in gravi condizioni un cacciatore di 58 anni di Rovigo è stato colpito ai glutei a Ca’ Pisani da un colpo di fucile partito per sbaglio durante una battuta di caccia. Secondo la ricostruzione è stato il cane a far cadere il fucile da cui sono partiti i pallini, mentre i cacciatori stavano riponendo le armi nel capanno, a fine giornata. L’uomo ha perso molto sangue e ora è in ospedale. (t.d.b.)

(ph: Juliazara – Shutterstock)