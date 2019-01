Strage di migranti, Orlando: «Salvini sarà processato come a Norimberga»

Condividi

Linkedin email

Scoppia la polemica politica dopo la strage di 117 migranti morti in mare scappando dalla Libia. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando scaglia parole durissime contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. «Ci sarà un nuovo processo di Norimberga e Salvini non potrà dire che non sapeva». Il riferimento è al periodo post bellico in cui vennero portati alla sbarra gli ex gerarchi nazisti. «Tornano le ong e tornano anche i morti. E danno la colpa a me? – ha risposto Salvini su Facebook -. Io non sarò mai complice di ong e scafisti». (t.d.b.)