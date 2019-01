Strage migranti, Rossi: «mobilitazione permanente contro Salvini»

Condividi

Linkedin email

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi interviene in un lungo post su Facebook sulla strage di migranti al largo della Libia sostenendo che indignarsi sui social non basta. «Occorre reagire insieme – afferma Rossi – organizzare la lotta. Occorre una presenza fisica, organizzata, solidale. Solo impegnando i nostri corpi, insieme agli altri, possiamo dimostrare a noi stessi che siamo ancora vivi e umani e capaci di influire sulle vicende umane. Io penso ad una mobilitazione forte, pacifica ovviamente, permanente in ogni città, quartiere e paese, in ogni scuola e luogo di lavoro. Senza tregua. Giorno dopo giorno».

«Con determinazione e tenacia, – prosegue il post – lottare, lottare e ancora lottare fino alla vittoria, resistendo un minuto in più dei nostri avversari finché il governo non cambierà idea e ristabilirà un programma di ricerca e salvataggio nel canale di Sicilia. È già stato fatto e bene dal governo Letta – scrive Rossi riferendosi all’operazione “Mare nostrum” –. Funzionò finché non fu smantellato. Quanto all’accoglienza – conclude il post -si deve invece fare meglio, molto molto meglio di quanto finora non sia stato fatto in Italia e in Europa. Questo è un problema essenziale su cui dobbiamo elaborare un nostro progetto per evitare tutti gli errori commessi». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)