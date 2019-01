Venezia, violenze domestiche: padre padrone in manette dopo 30 anni

Condividi

Trent’anni di inferno domestico, moglie e figli umiliati e offesi. Lei addirittura costretta a stare nuda in strada, chiusa fuori a chiave. Come riporta Carlo Mion su La Nuova Venezia di oggi a pagina 24, sono stati i carabinieri di Spinea a porre fine all’incubo arrestando il padre padrone alcolizzato. Fondamentali le segnalazioni, alcune anonime, perché come purtroppo capita spesso in questi casi la donna non aveva mai denunciato il marito violento. (t.d.b)