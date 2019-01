Altri migranti in mare, Conte interviene: nave in Libia

Condividi

Sono tutti sani e salvi i 100 migranti scappati dalla Libia e bloccati su una nave. Le loro condizioni destavano preoccupazione. Ora sono in viaggio verso Misurata. Il Viminale rende noto che sono 393 in tutto le persone che la Guardia costiera libica ha recuperato in mare e salvato. Ora però torneranno in Libia. 144 a Misurata, 143 a Tripoli e 106 ad al-Khoms. Come riporta Il fatto Quotidiano, il premier italiano Giuseppe Conte sarebbe intervenuto in prima persona con la Guardia costiera libica che ha assistito i migranti mentre venivano fatti scendere dalla carretta del mare e salire su una nave cargo mercantile, per riaccompagnarli in Libia. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Imagoeconomica)