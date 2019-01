Autonomia, Nugnes (M5S) scrive a Zaia: «stai illudendo i veneti»

Condividi

«Caro governatore del Veneto Luca Zaia, grazie per la sua lunga e appassionata lettera ai cittadini del Sud (clicca qui per leggerla). Ci eravamo illusi che ci avrebbe detto e documentato di più in quella lettera, o almeno che ci avrebbe detto finalmente qualcosa della proposta che state elaborando alquanto segretamente». Inizia così la lettera scritta dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Nugnes pubblicata su Repubblica.

«Mi fa sobbalzare dalla sedia quando parla di “Stato Federale”, le vorrei ricordare che lo Stato federale è ancora solo una ideologia in questo paese. L’Italia è una e indivisibile, pur riconoscendo e promuovendo le autonomie locali. In ultimo, ricordiamolo, l’autonomia regionale nasceva come presupposto di tutela e di aiuto per le regioni più deboli e più difficili, ne avete ribaltato il concetto. Della richiesta di autonomia ci piace la voglia di assumersi maggiori responsabilità, nei territori del Nord e, perché no, magari anche in quelli del Sud. Non ci piace una cosa, però, sulla quale lei nell’ultima lettera non dice una parola, su cui però in passato si è espresso in modo chiaro: con quali criteri si calcolano i fabbisogni e si assegnano i soldi? Non giriamoci intorno: già nell’accordo preliminare stretto il 28 febbraio 2018 tra il Governo Gentiloni e la sua Regione, s’indica che per i fabbisogni standard si deve far riferimento, oltre che alla popolazione, al “gettito dei tributi maturato nel territorio regionale”. Questo significa che per scuola, sanità e le altre ventuno materie per le quali il Veneto chiede l’autonomia si pretende che il “fabbisogno” sia maggiore dove c’è più Pil. Cioè che un ricco abbia “più bisogno” d’istruzione e cure rispetto a un povero. E questo basandosi non solo sui gettiti fiscali locali ma anche su Irpef e Iva, che sono gettiti nazionali, non tenendo conto che il Pil del Nord dipende anche e soprattutto dalla spesa del Sud!».

«I principi di uguaglianza sono nella Carta per cui lei sta illudendo i veneti imboccando un vicolo cieco: l’attuazione forzata e incostituzionale della Costituzione. Complimenti! Tutti con più soldi in cassa riescono a fare bella figura. La sfida dell’efficienza e della responsabilità è spendere al meglio i soldi che ci sono, non chiederne ulteriori. Va stabilita e erogata una spesa uguale per ogni cittadino italiano per i servizi essenziali e da quella si deve partire in modo che tutti abbiano gli stessi diritti e non decidere mai più una spesa diversa per il cittadino residente al Nord rispetto al cittadino residente al Sud. Torni al senso originario dell’autonomia rafforzata – assunzione di responsabilità senza aumentare la spesa rispetto a quella statale – e avrà tutto il nostro appoggio. Sono sufficienti pochi interventi per raddrizzare l’albero storto del federalismo fiscale, ripetiamolo: – individuazione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale; – calcolo dei fabbisogni standard con una metodologia unica nazionale che tenga conto dei reali fabbisogni delle persone e non della loro ricchezza o del diverso livello dei servizi storici erogati; – fondo di perequazione statale per evitare le attuali tensioni tra enti regionali o municipali, tensioni evidenti nel riparto del fondo di solidarietà comunale. Il Veneto è Italia, come la Puglia, la Campania, la Sicilia, la Toscana e qualsiasi altra regione della penisola. Nessuno può immaginare di diventare più Italia di qualcun altro». (a.mat.)

