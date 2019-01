Autonomia Veneto, Martina: «23 materie ipotesi non realistica»

Condividi

Il candidato alla segreteria del Partito Democratico ed ex ministro dell’agricoltura Maurizio Martina era ieri in visita a Torri di Quartesolo (Vi) e Vicenza per incontrare gli iscritti. Martina ha parlato anche di autonomia del Veneto, affermando che «non è realistico applicare subito» le 23 materie chieste dal presidente Luca Zaia, che secondo Martina sono «un‘ipotesi estrema». Secondo l’aspirante segretario dem «è più serio e più attuale circoscrivere le materie e sperimentare», come ha fatto l’Emilia Romagna. (t.d.b.)

(Fonte: TgRVeneto)

